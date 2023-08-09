Бокс
Пакьяо: Хочу тренировать Иннуэ, если он захочет подняться в весе
Сегодня 18:49 178 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22322799f4d356b4811d40b26c0573d4dc.jpg" /> Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо готов тренировать самому легкому весу Наоя Инуэ (25-0, 22 КО).
Об этом Пакьяо рассказал для Little Giant Boxing.
«Мне нравится Наоя. До того, как он стал чемпионом, я занимался с ним в Японии.Наоя, он думает о повышении в весовых категориях.
Я надеюсь, что смогу научить его и контролировать его тренировки. Я хочу проводить его тренировки, если он захочет подняться до высших весовых дивизионов», — сказал Пакьяо.
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