Бокс
Джошуа: Поздние замены – не идеальный вариант, но это произошло уже в третий раз.
Бой состоится 12 августа Сегодня 10:16 333 0< /span> Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Роберт Гелениус > Источник – tribuna.com.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) готов к бою против Роберта Гелениуса (32-4, 21 КО).
Об этом рассказал сам британский боксер.
«Я посмотрел на андеркард и осознал, насколько важно для этих бойцов выйти в ринг. Я знаю, как усердно работают ребята из Matchroom. Не только Эдди Гирн, но и весь коллектив. Я никого не хотел разочаровать – моего тренера, DAZN, поэтому для меня это своеобразная ответственность.
Поздние замены – не идеальный вариант, но это произошло уже в третий раз. , Джарреллом Миллером и Энди Руисом.
Когда имеешь длинную карьеру, ты сталкиваешься с такими препятствиями. Мне просто нужно к этому привыкнуть. Это очередной камешек в моем ботинке на пути к вершине горы», — сказал Джошуа. .
Бой Джошуа — Гелениус состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.
Отметим, что 5 августа Гелениус одержал досрочную победу на вечере бокса в Финляндии.
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