Джошуа: Поздние замены – не идеальный вариант, но это произошло уже в третий раз.

Бой состоится 12 августа 333

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) готов к бою против Роберта Гелениуса (32-4, 21 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я посмотрел на андеркард и осознал, насколько важно для этих бойцов выйти в ринг. Я знаю, как усердно работают ребята из Matchroom. Не только Эдди Гирн, но и весь коллектив. Я никого не хотел разочаровать – моего тренера, DAZN, поэтому для меня это своеобразная ответственность.

Поздние замены – не идеальный вариант, но это произошло уже в третий раз. , Джарреллом Миллером и Энди Руисом.

Когда имеешь длинную карьеру, ты сталкиваешься с такими препятствиями. Мне просто нужно к этому привыкнуть. Это очередной камешек в моем ботинке на пути к вершине горы», — сказал Джошуа. .