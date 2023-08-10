Гелениус: Джошуа – мой золотой билет

Геллениус прокомментировал бой против Джошуа 245

Финский боксер сверхтяжелого веса Роберт Гелениус (12-4 готовит к бою с эксчемпионом Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

«Бой с Джошуа означает для меня все, потому что я гонялся за титулом чемпиона мира в течение пятнадцати лет, но так и не добился успеха.

Я получал большие бои.В 2009 году я нокаутировал Питера, Брюстера и Ляховича, но потом была серьезная травма, которая отбросила меня далеко.

Я давно у этой игре и уверен, что Джошуа – мой золотой билет. Дерек Чисора будет удивлен после своего прогноза. Я собираюсь победить Энтони Джошуа», – сказал Гелениус.