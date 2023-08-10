Бокс
Гелениус: Джошуа – мой золотой билет
Геллениус прокомментировал бой против Джошуа Сегодня 10:55 245 0
Финский боксер сверхтяжелого веса Роберт Гелениус (12-4 готовит к бою с эксчемпионом Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).
«Бой с Джошуа означает для меня все, потому что я гонялся за титулом чемпиона мира в течение пятнадцати лет, но так и не добился успеха.
Я получал большие бои.В 2009 году я нокаутировал Питера, Брюстера и Ляховича, но потом была серьезная травма, которая отбросила меня далеко.
Я давно у этой игре и уверен, что Джошуа – мой золотой билет. Дерек Чисора будет удивлен после своего прогноза. Я собираюсь победить Энтони Джошуа», – сказал Гелениус.
Бой Джошуа — Гелениус состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.
Отметим, что 5 августа Гелениус одержал досрочную победу на вечере бокса в Финляндии.< /p>