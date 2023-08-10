Бокс
Определился следующий соперник Чеботара
Бой состоится 26 августа Вчера 14:52 306 0< /span> Источник: — Чемпион.
Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) проведет бой с испанским боксером колумбийского происхождения Джоэлем Хулио (39-17-0, 33 КО).
Об этом сообщает K2 Promotions Ukraine.
Бой состоится 26 августа во Вроцлаве в андеркарде вечера бокса Усик — Дюбуа.
Чеботарь последний бой на профи ринге провел в январе, когда нокаутировал Хосе Луиса Кастильо во втором раунде.
В мае Василий выступил под флагом Молдовы на ЧМ по боксу, где соревновались россияне и белорусы. Чеботарь проиграл в первом поединке.
Сообщение, распространенное K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)