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Бокс

Определился следующий соперник Чеботара

Бой состоится 26 августа Вчера 14:52 306 0< /span> Источник: — Чемпион.

Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) проведет бой с испанским боксером колумбийского происхождения Джоэлем Хулио (39-17-0, 33 КО).

Об этом сообщает K2 Promotions Ukraine.

Бой состоится 26 августа во Вроцлаве в андеркарде вечера бокса Усик — Дюбуа.

Чеботарь последний бой на профи ринге провел в январе, когда нокаутировал Хосе Луиса Кастильо  во втором раунде.

В мае Василий выступил под флагом Молдовы на ЧМ по боксу, где соревновались россияне и белорусы. Чеботарь проиграл в первом поединке.

Сообщение, распространенное K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Источник: champion.com.ua

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