Поддержи Александра Усика во Вроцлаве!

Главное событие этого года в украинском боксе состоится 26 августа в Польше 104 #Александр Усик, #Даниэль — Дюбуа

Источник — Чемпион.

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик на 45-тысячной футбольной Tarczynski Arena проведет защиту всех своих титулов от британца Даниэля Дюбуа.

Этот ивент станет главным событием для украинского профессионального бокса в 2023 году. Также свои бои во Вроцлаве проведут украинцы Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Ярослав Харцыз, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь, Федор Черкашин.

В рамках происшествия 26 августа будут проведены несколько благотворительных мероприятий в поддержку Украины. Вечер бокса под эгидой K2 Promotions состоится в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions. Партнеры события: Usyk 17 Promotions, Queensberry Promotions, Ready To Fight.

Призываем всех, у кого есть возможность, поддержать Александра Усика в Польше. На 45-тысячной арене ожидается аншлаг!

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