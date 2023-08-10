Premier Boxing Champions объявил бой Канело – Чарло

Бой состоится 30 сентября 143

Бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО) и абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО) объявлены официально.< /p>

Об этом сообщает Premier Boxing Champions.

Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Канело в мае решением судей победил Джона Райдер. Джермелл Чарло в мае 2022-го нокаутировал Брайана Кастаньо в 10-м раунде. />

Ранее сообщалось, что Чарло лишат титула WBO после боя с Канело.

Напомним, Канело подписал соглашение на три боя с Premier Boxing Champions.