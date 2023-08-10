Украинский боксер погиб за неделю до дебюта в профессиональном боксе

Боксеру было всего 18 лет 784

Источник — Чемпион.

Трагически погиб 18-летний украинский боксер Никита Бабич.

Об этом сообщает ФБУ.

Трагедия произошла 5 августа в селе Пуховка в Броварском районе Киевской области. Бабич поехал купаться на местное озеро, где его схватила судорога, и он не смог удержаться на воде. Тело спортсмена было найдено 7 августа. Бабич, который был воспитанником тренера Арсена Бабаяна, должен был дебютировать в профессиональном боксе в бою с Михаилом Хайнутдиновым 12 августа в вечере бокса Top Boxing Generation.