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Украинский боксер погиб за неделю до дебюта в профессиональном боксе
Боксеру было всего 18 лет Вчера 14:40 784 0
Источник — Чемпион.
Трагически погиб 18-летний украинский боксер Никита Бабич.
Об этом сообщает ФБУ.
Трагедия произошла 5 августа в селе Пуховка в Броварском районе Киевской области. Бабич поехал купаться на местное озеро, где его схватила судорога, и он не смог удержаться на воде. Тело спортсмена было найдено 7 августа. Бабич, который был воспитанником тренера Арсена Бабаяна, должен был дебютировать в профессиональном боксе в бою с Михаилом Хайнутдиновым 12 августа в вечере бокса Top Boxing Generation.