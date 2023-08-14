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Арум: Ломаченко будет бороться за титул, но не против Шакура

Председатель промоутерской компании Top Rank рассказал, когда Ломаченко вернется в ринг Сегодня 15:58 296 0 Фото: Getty Images #Василь Арум Источник — Boxing Scene.

Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) может провести бой в начале 2024-го года.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

«Мы верим, что Ломаченко вернется где-то в начале 2024 года. Его высоко оценивают в санкционных органах все четыре организации. В конце концов он будет бороться за титул, но не против Шакура Стивенсона, который собирается подраться до конца года» , — сказал Арум.

  Ломаченко: Нам нужно быть единомышленниками в своей стране

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Источник: champion.com.ua

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