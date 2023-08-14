Бокс
Арум: Ломаченко будет бороться за титул, но не против Шакура
Председатель промоутерской компании Top Rank рассказал, когда Ломаченко вернется в ринг Сегодня 15:58 296 0 Фото: Getty Images #Василь Арум Источник — Boxing Scene.
Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) может провести бой в начале 2024-го года.
Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
«Мы верим, что Ломаченко вернется где-то в начале 2024 года. Его высоко оценивают в санкционных органах все четыре организации. В конце концов он будет бороться за титул, но не против Шакура Стивенсона, который собирается подраться до конца года» , — сказал Арум.
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