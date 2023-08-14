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Атлас: Джошуа – переоцененный боксер

Тедди Атлас прокомментировал победу эксчемпиона в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3,23 КО) над финном Робертом Гелениусом (32-5, 21 КО). Сегодня 1 112 0 #Энтони Джошуа, #Тедди Атлас, #Роберт Гелениус

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3,23 КО) является переоцененным боксером.

Об этом рассказал американский тренер Тедди Атлас.

«Пожалуйста, замечательные британские болельщики, люблю вас, но не доставляйте мне хлопот во вторник, когда я снова напомню вам в своем подкасте, что этот парень переоценен.

Я сказал перед боем, что соперник был не совсем Джо Луис (эксчемпион мира — прим.), возможно, ближе к Джерри Льюису (актер, снимавшийся в комедии в роли боксера — прим.). Извините, но кто-то должен смотреть на эту ситуацию реалистично», — сказал Атлас.

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Раньше Джошуа досрочно победил Гелениуса в 7-м раунде боя.

Источник: champion.com.ua

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