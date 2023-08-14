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Бокс

Джошуа: Все идет к тому, что Уайлдер станет следующим соперником.

Боксер рассказал о своем следующем бое Вчера 16:26 306 0 #Энтони Джошуа

Источник. .uk.

Команда бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа ведет переговоры над завершением соглашения с другим бывшим чемпионом в хевивейте Деонтеем Уайлдером.

Об этом сказал Джошуа.

&ldquo ;Похоже, что он будет моим следующим соперником. Я очень рад, что, возможно, наш бой в скором времени состоится.

Это отлично подходит для бокса. В будущем мы оглянемся на эти годы и подумаем: “Вау, посмотрите на ту эпоху, этот парень сражался со всеми”. Вот что важно в наши дни, не защищать свой ноль или беспокоиться о чем-нибудь. Нелегко организовать эти большие бои, но я доверяю своей команде», — сказал Джошуа. Ранее сообщалось, что представители Саудовской Аравии прибыли в Лондон, чтобы завершить операцию по бою Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера на январь 2024 года. Промоутер Эдди Гирн заявил, что все стороны настроены на заключение соглашения по поединку.

Джошуа нокаутировал Роберта Гелениуса в последнем бою, состоявшемся 12 августа в Лондоне. 

Источник: champion.com.ua

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