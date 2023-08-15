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Чисора назвал причину, почему бой Усик – Фьюри не состоится
Британец объяснил сложности чемпионских обязательств Сегодня 13:40 49 0 Фото Getty Images #Александр Усик, #Александр Усик #Дерек Чисора Источник — Boxing Social.
Потенциальный поединок чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в его дивизионе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри не состоялся, ведь украинец должен защищать свои пояса.
Об этом заявил бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора.
«Этого боя не будет. Я не верю, что он когда-нибудь состоится. Филипп Хргович — обязательный претендент на титул IBF. У Усика назначен бой с Дюбуа, а после этого Хргович потребует провести обязательную защиту с ним, поэтому я не думаю, что поединок Усик — Фьюри состоится.
Я просто думаю, что есть ряд бойцов, ожидающих обязательную защиту против них. Я не верю, что мы когда-нибудь увидим бой Усик — Фьюри, ведь Тайсон сейчас проведет поединок с Фрэнсисом Нганну», — сказал Чисора.
Напомним, что в последнем своем бою Чисора решением судей победил Вашингтона.