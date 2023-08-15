Дюбуа: Сделаю все, чтобы избить Усика

Даниэль Дюбуа прокомментировал бой против Александра Усика 133 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Повелитель пояса WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) готов к бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Быть андердогом действительно хорошо. И здесь нет давления. Ты просто будешь там для того, чтобы победить, чтобы реально испортить сценарий.< /p>

Усик человек с двумя руками и двумя ногами. Замечательный чемпион. А я сделаю все, что нужно, чтобы избить этого парня. Вот ради чего я здесь», — сказал Дюбуа.