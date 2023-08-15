Екатерина Усик: У Александра на Родине-мать сразу был вытатуирован трезубец

Жена самого популярного спортсмена Украины поделилась своими ожиданиями от боя Усик — Дюбуа 437 #Александр Усик, #Екатерина Усик =»article__source»> Источник — Чемпион.

В эксклюзивном интервью Чемпиону Екатерина Усик рассказала, как ее сменили полтора года войны, в чем ее муж имел первоначальное преимущество над Родиной-мать и как часто она посещает госпиталь с нашими ранеными военными.

Без сна накануне боя

– Госпожа Катерина, мы видим, как в тренировочном лагере готовится к бою Александр. А как к этому событию готовятся жены боксеров?

– Я готовлюсь прежде всего морально. Это событие – еще одна возможность заявить о нашей стране на весь мир. А лично мне еще раз хочется увидеть наше знамя и услышать наш гимн. Это очень важно для меня!

– Долго решаете, как одеваться на бой с участием мужчины? >

– Этот вопрос серьезный. Но особо над этим не думаю. Главное, чтобы погода была подходящая. И настроение. Тогда и образ будет гармоничен.

– Одному моему приятелю в преддверии боя Владимира Кличко приснилось, что нокаутированный украинец, причем нокаут был таким тяжелым, что его отливали водой из ведра прямо в ринге. В итоге тот чемпионский бой Владимир выиграл нокаутом во втором раунде. А вам снятся боксерские сны? Я практически не сплю, потому что в душе такие страсти бушуют. Жду бой, который вот-вот состоится. Дай Бог, все получится!

– В рамках инвента на ринг Вроцлава выйдут сразу 8 украинских боксеров. Кроме вашего супруга, это Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Ярослав Харцыз, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь, Федор Черкашин и Александр Соломенников. Будете болеть за каждого из них?

– Конечно. Это грандиозно и долгожданно! Ребята давно готовятся! Я за каждого нашего боксера болею и переживаю всем сердцем. Нам нужны украинские победы!

– А стоит ждать побед в подрастающем поколении? Ваш сын Кирилл уже был в тренировочном лагере отца и хорошо себя проявил. На этот раз сын желал снова посетить тренировочный лагерь?

– Да, желал. Но теперь дети не приезжали в лагерь к отцу. Мы решили, что так для них будет лучше. Ведь у детей куча своих занятий и тренировок! .jpg» />

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Тризуб и Родина-мать

– Примечательно, что Александр в интервью мировым медиа уже понемногу начинает отвечать на английском. Занимаетесь с репетитором? Кто в вашей семье знает английский лучше всего, родители или дети?

– Саня – умничка! Он действительно старается и активно учит английский. Мы все прекрасно отдаем себе отчет в том, что без языка – никуда. В нашей семье, вероятно, на английском лучше владеют дети. Плюс еще испанский им неплохо заходит.

– Видели ваши фото во время встреч с нашими военными в госпиталях. Как часто приобщались к этим мероприятиям в последние месяцы?

– Когда нахожусь в Киеве, практически каждый день приезжаю к нашим ребятам. Особенно не распыляюсь. Чтобы не было, когда ты вроде бы везде и нигде. Сейчас у меня в приоритете госпиталь, который был в оккупации. Там более 330 наших ребят, которым я помогаю как могу. После боя мужа вернусь домой и продолжим наше сотрудничество. Для меня очень важно, чтобы наши защитники находились в нормальных человеческих условиях.

– из страны 404, уже навели порядок? Там до сих пор проживает молодая украинская семья, которой вы с мужем предоставили возможность жить бесплатно?– Дом в Ворзеле понемногу приводим в порядок. Конечно, там, как и год назад, живет молодая семья переселенцев, у них все хорошо.

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– Как полтора года полномасштабной войны за нашу независимость сменили вас и Александра? Какие изменения ощущаете в детях?

– Я стала более стойкой. Пытаюсь помогать, быть полезной. Так же ненавижу– может, даже, еще больше– решку! Также верю в наших людей, которые доказывают каждый день, что мы сильная нация. Горжусь всеми украинцами!

– Александр во время войны подал пример, как должен поступать настоящий украинец. А когда мужчина вас последний раз приятно удивил?

– Он каждый день, особенно когда мы в это время не вместе, старается радовать. Самое главное – это поддержка друг друга! Для меня самая важная радость и ценность – когда семья снова соберется в Киеве. Когда мы победим, когда наступит мир, тогда я буду самая счастливая в мире!

– Одна из ваших самых любимых тату на теле мужчины Родина-мать. После того, как на ней поменяли устаревший советский герб на наш трезубец, не шутили с Александром, мол, теперь и тебе нужно чуть-чуть “исправить” это тату?

– А вы внимательно посмотрите на эту его татуировку. В Сане с самого начала на щите вместо непонятного советского символа был витатирован трезубец. И мне это очень нравится.

Максим Розенко, Чемпион

Фото – из семейного архива Екатерины Усик