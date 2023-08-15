Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе

Авторитетный боксер выделил звездного соотечественника 756 Фото Getty Images

Источник — Чемпион.

Легендарный американский супертяж Джордж Форман поделился своим мнением относительно будущего в дивизионе.

Один из подписчиков Формана в твиттере спросил именитого боксера по поводу перспективного соотечественника Джареда Андерсона.

В ответ Форман заявил, что Андерсон станет чемпионом.

«Что вы думаете об этом парне?», — спросил подписчик. «По мне, то чемпион», — ответил Форман.

Напомним Андерсон следующий поединок проведет 26 августа на арене Hard Rock Hotel & Кассино в Талси, Оклахома, США. Соперником непобежденного американца станет украинский ветеран Андрей Руденко.

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— George Foreman (@GeorgeForeman) August 8, 2023