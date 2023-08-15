Бокс
Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе
Авторитетный боксер выделил звездного соотечественника Сегодня 14:26 756 0 Фото Getty Images
Источник — Чемпион.
Легендарный американский супертяж Джордж Форман поделился своим мнением относительно будущего в дивизионе.
Один из подписчиков Формана в твиттере спросил именитого боксера по поводу перспективного соотечественника Джареда Андерсона.
В ответ Форман заявил, что Андерсон станет чемпионом.
«Что вы думаете об этом парне?», — спросил подписчик.
«По мне, то чемпион», — ответил Форман.
Напомним Андерсон следующий поединок проведет 26 августа на арене Hard Rock Hotel & Кассино в Талси, Оклахома, США. Соперником непобежденного американца станет украинский ветеран Андрей Руденко.
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— George Foreman (@GeorgeForeman) August 8, 2023