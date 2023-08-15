Стал известен соперник Черкашина в андеркарде боя Усик — Дюбуа

240 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/220d702131b578fcdd3176c58e21a46c0f.jpg" /> #Федор Черкашин

Источник — sport.ua.

26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw (Польша) Федор Черкашин (22-0-0, 14 КО) встретится в ринге с представителем Франции Анауэлем Нгамисенге (12-0-0, 8 КО). < /p>

Об этом сообщает K2 Promotions.

Бой состоится в рамках боксерского шоу под эгидой K2 Promotions в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions.

Федору 27 лет, уже несколько лет харьковчанин живет и тренируется в Польше. Дебютировал на профи-ринге в мае 2015 года. С тех пор провел 22 поединка, все бои выиграл, 14 нокаутами. В настоящее время Черкашин занимает 6 позицию в рейтинге WBC, 7-й номер в WBO и 7-й в IBF. Предыдущий бой провел в апреле этого года против мексиканца Элиаса Эспадаса. Федор остановил соперника техническим нокаутом в девятом раунде.

«26 августа я встречусь с непобедимым на профессиональном ринге представителем Франции. Крепкий боец. Кроме того, Анауэль участвовал в Олимпийских Играх. Уверен, что это будет яркий бой, и поклонники бокса будут довольны. А для меня это возможность показать свой бокс широкой аудитории . Я заряжен побеждать! До встречи 26 августа!», — отметил Федор Черкашин. «Очень рад, что имею возможность подготовиться к этому поединку в лагере Александра Усика. Для меня это большой опыт. Очень благодарен ему и его команде».

Соперник Черкашина Анауэль Нгамисенге родом из Конго живет и тренируется во Франции. Был участником летних Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Профессиональный дебют прошел в октябре 2019 года. За его плечами 12 боев, 12 побед, 8 из которых досрочны. В ноябре 2022 одержал досрочную победу над соотечественником Маттео Хаше.

Бой состоится в андеркарте противостояния абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, украинец Александра Усика, который будет защищать пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO, с британским претендентом Дэниелом Дюбуа.

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