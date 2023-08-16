Дюбуа: Я полностью настроен на победу в бою с Усиком

Даниэль Дюбуа прокомментировал бой против Александра Усика 375 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Повелитель пояса WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) уверен в победе над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком ( 20-0, 13 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я боксер сверхтяжелого веса, а он крузер. Мне необходимо это показать, быть агрессором на ринге. Мне 25 лет. Настало мое время.

Я полностью настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок.

Я постоянно устал. , но я должен пройти через это. Я отдохну, когда все сделаю. Когда ты становишься чемпионом, ты можешь отдыхать хоть всю оставшуюся жизнь» — сказал Дюбуа.