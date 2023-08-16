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Бокс

Гвоздик может провести бой с Дирреллом

Украинец проведет поединок в андеркарде Чарло — Каннело Сегодня 09:31 22 0 Фото: Getty Images

Источник — Чемпион.

Полутяжеловес Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) проведет бой в андеркарде поединка Джермелл Чарло – Сауль Альварес.

Об этом сообщает Франциско Салазар.

Соперником украинского боксера может стать 39-летний американец Андре Диррелл (29-3, 19 КО).

Бой между Джермеллом Чарло и Саулем Альваресом состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.

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Источник: champion.com.ua

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