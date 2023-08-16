Бокс
Гвоздик может провести бой с Дирреллом
Украинец проведет поединок в андеркарде Чарло — Каннело Сегодня 09:31 22 0 Фото: Getty Images
Источник — Чемпион.
Полутяжеловес Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) проведет бой в андеркарде поединка Джермелл Чарло – Сауль Альварес.
Об этом сообщает Франциско Салазар.
Соперником украинского боксера может стать 39-летний американец Андре Диррелл (29-3, 19 КО).
Source: Former world 175-pound titleholder Oleksandr Gvozdyk будет приятно бороться на #CaneloCharlo карты в Vegas на Сентябрь. 30. A name I'm hearing который could face Gvozdyk is Andre Dirrell. Gvozdyk появился на Канело-Ryder бой 6 мая в Запопан, Мексика, виновен KO .. #boxing
— Francisco A. Salazar (@FSalazarBoxing) August 15, 2023
Бой между Джермеллом Чарло и Саулем Альваресом состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.
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