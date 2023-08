Гвоздик может провести бой с Дирреллом

Украинец проведет поединок в андеркарде Чарло — Каннело 22 Фото: Getty Images

Источник — Чемпион.

Полутяжеловес Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) проведет бой в андеркарде поединка Джермелл Чарло – Сауль Альварес.

Об этом сообщает Франциско Салазар.

Соперником украинского боксера может стать 39-летний американец Андре Диррелл (29-3, 19 КО).

Source: Former world 175-pound titleholder Oleksandr Gvozdyk будет приятно бороться на #CaneloCharlo карты в Vegas на Сентябрь. 30. A name I'm hearing который could face Gvozdyk is Andre Dirrell. Gvozdyk появился на Канело-Ryder бой 6 мая в Запопан, Мексика, виновен KO .. #boxing

— Francisco A. Salazar (@FSalazarBoxing) August 15, 2023