Бокс
Канело назвал трех лучших боксеров мира
В тройку лучших вошли Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд и Джервонта Дэвис. Сегодня 16:55 1570 Фото — gettyimages #Сауль Кане Источник — isport.ua.
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) назвал лучших боксеров независимо от весовой категории.
Об этом рассказал сам мексиканский боксер.
«Я думаю, что это Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта. Есть много бойцов. Я не хочу проявлять неуважение к другим боксерам тем, что не вспоминаю их, поскольку есть много хороших бойцов», — рассказал Альварес.
Напомним, Каннело подписал соглашение на три боя с Premier Boxing Champions< span lang="UK">.