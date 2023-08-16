Канело назвал трех лучших боксеров мира

В тройку лучших вошли Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд и Джервонта Дэвис. 1570 Фото — gettyimages #Сауль Кане Источник — isport.ua.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) назвал лучших боксеров независимо от весовой категории.

Об этом рассказал сам мексиканский боксер.

«Я думаю, что это Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта. Есть много бойцов. Я не хочу проявлять неуважение к другим боксерам тем, что не вспоминаю их, поскольку есть много хороших бойцов», — рассказал Альварес.

Напомним, Каннело подписал соглашение на три боя с Premier Boxing Champions< span lang="UK">.