Уоррен: Не думаю, что Джошуа победит Уайлдера

Фрэнк Уоррен прокомментировал потенциальный бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером 451 0 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа , #Деонтей Уайлдер

Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) не сможет победить Деонтея Уайлдера (43-2-1 42 KO).

Об этом рассказал Фрэнк Уоррен .

«Тайсон Фюри трижды избил Уайлдера. Ну и что, если его победит Джошуа? Хотя я не думаю, что он его победит.

Тайсон три раза избил. Уайлдер, он сделал с ним хорошую работу, особенно в третьем поединке, но Деонтей тоже сбивал с ног Тайсона, это был сложный бой.

Я не думаю, что Уайлдер после того поединка сохранит хорошие физические кондиции. думаю, что Джошуа победит Уайлдера, но это уже не имеет значения», — сказал Уоррен.