Следить

Бокс

Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом

Сауль Альварес прокомментировал бой против Теренса Кроуфорда Сегодня 16:16 205 Фото — Getty Images #Сауль Канело Альварес, #Теренс Кроу =»article__source»> Источник — isport.ua.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о возможном поединке с обладателем бесспорного титула в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

Об этом рассказал сам боксер.

«Я больше не могу выступать ниже своего дивизиона. Бой может пройти 168 фунтов, но как говорилось ранее: «Никто не отплатит мне за это».

Кроруфорд сказал, что не получит признания, если победит Джервонт Дэвис. Та же ситуация в нашем случае», — рассказал Альварес.

Раньше Канело назвал трех лучших боксеров мира.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Баскетбол

Баскетбольный арбитражный трибунал ФИБА обязал Будивельник выплатить экс-игроку Клавеллу 26 тысяч долларов

Баскетбол

Защитник сборной Украины Шундель не сможет сыграть в матчах пре-квалификации ОИ-2024 из-за травмы пальца

Бокс

Джошуа минимально перевесил Хелениуса накануне боя

Баскетбол

Женская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 выиграла этап Лиги наций

Бокс

Чисора: Фьюри за бой с Нганну получит 50 млн фунтов

Бокс

Хэй: Дюбуа необходимо сделать что-то особенное в поединке с Усиком

Баскетбол

Украина в овертайме победила Болгарию в пре-квалификации Олимпиады. Сине-желтые вели +25 по ходу матча

Бокс

Ломаченко сохранил первую позицию в обновленном рейтинге WBС

Баскетбол

Украина обыграла Исландию во втором матче пре-квалификации ОИ-2024

Баскетбол

Сборная Украины досрочно пробилась в плей-офф пре-квалификации ОИ-2024

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс