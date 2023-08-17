Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом

Сауль Альварес прокомментировал бой против Теренса Кроуфорда 205 Фото — Getty Images #Сауль Канело Альварес, #Теренс Кроу =»article__source»> Источник — isport.ua.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о возможном поединке с обладателем бесспорного титула в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

Об этом рассказал сам боксер.

«Я больше не могу выступать ниже своего дивизиона. Бой может пройти 168 фунтов, но как говорилось ранее: «Никто не отплатит мне за это».

Кроруфорд сказал, что не получит признания, если победит Джервонт Дэвис. Та же ситуация в нашем случае», — рассказал Альварес.