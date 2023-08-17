Белью: Усик – крепкий и блестящий боец

131 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2236e0c0f94e1e83e8e34f9f1ce86301e5.jpg" /> Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью вспомнил свой бой с чемпионом WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Об этом он рассказал порталу talkSPORT.

«Он идеален. Усик делает все Время я мог выманить его на себя и контратаковать, чего никто не ожидал.Все думали, что я буду охотиться за ним и идти вперед, пытаться размениваться ударами и постоянно махать руками, но я этого не делал.Я просто боксировал.Я заставлял его промахиваться, идти на меня.

Эта тактика хорошо работала некоторое время, но в конце концов сыграла против меня.Я был полностью истощен до конца седьмого раунда. – крепкий и блестящий боец, но он не самый сильный панчер. Он нокаутировал меня, потому что я был истощен, когда дело дошло до восьмого раунда. Усик просто добавил газа в тот момент и избавился от меня», — сказал Белью.

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