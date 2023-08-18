Гирн: Ситуация с боем Джошуа — Уайлдер должен решиться

Промоутер рассказал об организации боя Джошуа — Уайлдер 146 0 Фото: Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джоонт Уайлдер

Источник — Boxing News 24.

Бой между Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Деонтеем Уайлдером (43-2-1 42 KO) будет согласован в течение нескольких недель.

Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.

«Если мы не получим бой с Уайлдером, не знаю, я не устанавливаю временных рамок, но это должно решиться в течение двух -три недели. Иначе мы начнем рассматривать варианты на ноябрь или декабрь», — сказал Гирн.

Раньше Руис отказался от боя с Уайлдером.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!