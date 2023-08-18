Бокс
Гирн: Ситуация с боем Джошуа — Уайлдер должен решиться
Промоутер рассказал об организации боя Джошуа — Уайлдер Сегодня 08:57 146 0 Фото: Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джоонт Уайлдер
Источник — Boxing News 24.
Бой между Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Деонтеем Уайлдером (43-2-1 42 KO) будет согласован в течение нескольких недель.
Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.
«Если мы не получим бой с Уайлдером, не знаю, я не устанавливаю временных рамок, но это должно решиться в течение двух -три недели. Иначе мы начнем рассматривать варианты на ноябрь или декабрь», — сказал Гирн.
Раньше Руис отказался от боя с Уайлдером.
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