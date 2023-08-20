Промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа

Украинский боксер будет обязан провести защиту пояса 396 #Эдди Гирн, #Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в случае победы над Даниэлем Дюбуа проведет бой против обязательного претендента на титул IBF Филиппа Хрговича.

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн.

«Точно, что мы будем настаивать на обязательной защите титула IBF. Это было главным в бою против Демси Маккина. Хрговичу был нужен этот поединок, чтобы оставаться активным IBF подтвердила, что сразу после боя Усик — Дюбуа они назначат обязательную защиту против Филиппа Хрговича, поэтому он подрается с победителем этого боя. Я думаю, что Хрговичу нужно прыгнуть на этот уровень, Я считаю, что иногда тебе нельзя допустить, чтобы твой поезд ушел.

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Хрговичу 30 лет, он все еще достаточно молод, но ему нужно быть немного активнее. Я думаю, что вы увидите лучшего Хрговича против более сильных соперников», — сказал Гирн.

В своем последнем поединке 12 августа этого года Филипп Хргович одержал победу над австралийцем Демси Маккином техническим нокаутом в 12-м раунде.