Бокс
Уоррен: Верю, что Дюбуа станет чемпионом.
Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа Сегодня 16:34 289 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Дюню
Источник – Чемпион.
Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) может победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).
Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
«Нужно выходить туда и контролировать бой, используя все эти физические атрибуты, как его джеб, его лучший размах рук, его габариты, нужно дать волю этим бомбам. Поэтому что он очень опасный панчер. Поэтому я верю, что он станет чемпионом», — сказал Уоррен.
Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.
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