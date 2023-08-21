Уоррен: Верю, что Дюбуа станет чемпионом.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа 289 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Дюню

Источник – Чемпион.

Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) может победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

«Нужно выходить туда и контролировать бой, используя все эти физические атрибуты, как его джеб, его лучший размах рук, его габариты, нужно дать волю этим бомбам. Поэтому что он очень опасный панчер. Поэтому я верю, что он станет чемпионом», — сказал Уоррен.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

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