Усик: Было мнение, чтобы освободить пояса

Украинец мог отказаться от чемпионских поясов 280 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) мог отказаться от чемпионских поясов после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом украинец рассказал порталу USYK17.

«Я должен был 24 числа прилететь из Лондона, я был там по делам. Я приехал 25 в 6 утра. Подъехал к воротам своего дома в 5.30-5.40. Вокруг летали вертолеты, из Киева много машин выезжало. Что я думал ?Я сразу позвонил своим знакомым друзьям, военным, и сразу спросил, в какой военкомат ехать.

во Вроцлаве!

Каждый день, когда я просыпался, я каждому из своих друзей писал: «Как дела?» Иногда, когда два или три дня не получал ответа, начинал спрашивать у других, знают ли они, где тот, где тот. Единственное, что было – куда идти. В какой военкомат. Чтобы было понимание, что делать дальше.

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