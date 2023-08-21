Бокс
Усик: Было мнение, чтобы освободить пояса
Украинец мог отказаться от чемпионских поясов Вчера 23:24 280 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Источник – Чемпион.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) мог отказаться от чемпионских поясов после начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом украинец рассказал порталу USYK17.
«Я должен был 24 числа прилететь из Лондона, я был там по делам. Я приехал 25 в 6 утра. Подъехал к воротам своего дома в 5.30-5.40. Вокруг летали вертолеты, из Киева много машин выезжало. Что я думал ?Я сразу позвонил своим знакомым друзьям, военным, и сразу спросил, в какой военкомат ехать.
во Вроцлаве!
Каждый день, когда я просыпался, я каждому из своих друзей писал: «Как дела?» Иногда, когда два или три дня не получал ответа, начинал спрашивать у других, знают ли они, где тот, где тот. Единственное, что было – куда идти. В какой военкомат. Чтобы было понимание, что делать дальше.
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О боксе я на тот момент не то что не думал. У меня даже никакого мнения о боксе не было. Даже было мнение такое, чтобы освободить пояса, чтобы там дальше ребята за них боксировали, а у нас тут как все закончится, то вернуться и сказать: «Ну, вот такая ситуация, давайте какие-то варианты или еще что-нибудь».
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Но когда я пообщался с военными парнями, которые были в госпитале, они говорят: «О чем ты думаешь ? Почему ты не едешь тренироваться? У тебя реванш, нам нужна победа». И это было в каждой палате, в которую я входил. Ребята просили ехать готовиться и боксировать», – сказал Усик.
26 августа Усик проведет поединок с Даниэлем Дюбуа во Вроцлаве.
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