Британский супертяж назвал фаворита боя Усик – Дюбуа

Дэвид Прайс прокомментировал бой Усик — Дюбуа 152 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – sport.ua.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) является фаворитом в бою против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Об этом рассказал британский боксер сверхтяжелого дивизиона Дэвид Прайс (25-7, 20 КО).

«Я не вижу победы Дюбуа, нет. Усик будет легко проводить свои атаки. Атака – это лучшая форма защиты для Дюбуа.Но я сомневаюсь, что у него есть данные для этого.Он не сможет чисто наносить удары по Усику.

Усик будет слишком занят и слишком мобилен.Он будет слишком часто доносить удары до цели, и я даже не исключаю позднюю остановку.

Это огромный шанс для Дюбуа.Он большой молодец, сумевший вернуться после поражения Джо Джойсу.Я просто думаю, что Усик находится на другом уровне, и нет ничего, что указывало бы на то, что он может идти на убыль. Он становится только лучше», – заявил Прайс.