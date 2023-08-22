Бокс
Британский супертяж назвал фаворита боя Усик – Дюбуа
Дэвид Прайс прокомментировал бой Усик — Дюбуа Сегодня 15:55 152 0 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник – sport.ua.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) является фаворитом в бою против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).
Об этом рассказал британский боксер сверхтяжелого дивизиона Дэвид Прайс (25-7, 20 КО).
«Я не вижу победы Дюбуа, нет. Усик будет легко проводить свои атаки. Атака – это лучшая форма защиты для Дюбуа.Но я сомневаюсь, что у него есть данные для этого.Он не сможет чисто наносить удары по Усику.
Усик будет слишком занят и слишком мобилен.Он будет слишком часто доносить удары до цели, и я даже не исключаю позднюю остановку.
Это огромный шанс для Дюбуа.Он большой молодец, сумевший вернуться после поражения Джо Джойсу.Я просто думаю, что Усик находится на другом уровне, и нет ничего, что указывало бы на то, что он может идти на убыль. Он становится только лучше», – заявил Прайс.
Бой состоится 26 августа во Вроцлаве.
Напомним, IBF назначит обязательную защиту против Хрговича после боя Усик — Дюбуа.
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