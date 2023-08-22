Джошуа: Очень уважаю Усика, но будет приятно увидеть победу Дюбуа

Бывший чемпион мира прокомментировал предстоящий бой Усик — Дюбуа 231 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Александр Усик Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может уступить претенденту Даниэлю Дюбуа (19-1, 18 КО).

О это заявил бывший чемпион мира Энтони Джошуа.

«Я очень уважаю Усика, мне он очень нравится. Я знаю, как тяжело работает этот парень. Его успех пришел не через удачу, он пришел благодаря упорному труду Но будет приятно увидеть победу Дюбуа, ради его отца, я думаю, что для них это мечта.

Вы знаете, что я имею в виду, и все, через что он прошел, это будет как момент Фрэнка Бруно, если вы понимаете, что я имею в виду. , я даю ему шанс в бою с Усиком. Если он пропустит мощный удар, то все может закончиться. Это сверхтяжелый вес, здесь вы имеете дело с серьезными, тяжелыми ударами, и поэтому я даю Дюбуа шанс панчера», — сказал Джошуа.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа.

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