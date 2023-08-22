Дюбуа: Нужно добиться досрочной победы над Усиком

Даниэль Дюбуа прокомментировал бой против Александра Усика 167 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Повелитель титула WBA Regular в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) не сможет победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Конечно, это то, что все говорят. Поэтому нужно добиться досрочной победы.У моего соперника любительский стиль.Это работа ног и еще многое другое.В этом нет секрета.Поэтому я должен пойти туда и устроить жесткий бой.Нужно запугать его.Это то, что я собираюсь сделать.

Нужно наносить много ударов. По рукам, плечам, голове, всему, что выше талии. Я уже в боевом режиме. В ночь боя все это будет иметь значение», — рассказал Дюбуа.