Дюбуа: Провел большое количество спаррингов с левшей

Даниэль Дюбуа прокомментировал подготовку к бою против Александра Усика 142 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Повелитель пояса WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) проделал тяжелую работу перед боем с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).< /p>

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я уже вижу пользу. Я проделал тяжелую работу. Я провел большое количество спаррингов с левшими, поэтому знаю, как с этим справиться.

Теперь все дело в том, чтобы довести дело до конца. Да, я изучил много боев с его участием, против Джошуа и Чисоры. Я выбрал определенные части каждого из них. Сейчас время боя, то сделаем это» , – сказал Дюбуа.