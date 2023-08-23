Баффер будет работать на бою Усик — Дюбуа

Американец объявил о своей работе на бою Усик — Дюбуа 131 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа < Источник - Чемпион.

Американский ринг-анонсер Майкл Баффер будет работать на поединке между чемпионом WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).< /p>

Об этом рассказал сам ринг-анонсер в Twitter.

«На борту самолета и собираюсь вылететь из Лос-Анджелеса во Вроцлав на субботний бой за звание чемпиона в сверхтяжелом весе Усик — Дюбуа», — написал Баффер.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

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