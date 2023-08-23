Бокс
Фьюри: Нганну, тебя нокаутируют в королевстве
Сегодня 17:52 189 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/223881d2b5935e74a93321303b142ab162.jpg" /> Фото: Getty Images
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Ф&rsFC; Нганну накануне боя.
Соответствующее сообщение он написал в твиттере.
«Приятно видеть, как ты усердно тренируешься, вам это понадобится. Неважно, тренирует ли тебя великий Майк Тайсон, Мохаммед Али или Брюс Ли. Тебя нокаутируют в королевстве», — написал Фюри.
Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
Напомним, Нганну тренируется под руководством Майка Тайсона.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!