Фото: Getty Images Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Ф&rsFC; Нганну накануне боя. Соответствующее сообщение он написал в твиттере. «Приятно видеть, как ты усердно тренируешься, вам это понадобится. Неважно, тренирует ли тебя великий Майк Тайсон, Мохаммед Али или Брюс Ли. Тебя нокаутируют в королевстве», — написал Фюри. Бой […]" /> Фото: Getty Images Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Ф&rsFC; Нганну накануне боя. Соответствующее сообщение он написал в твиттере. «Приятно видеть, как ты усердно тренируешься, вам это понадобится. Неважно, тренирует ли тебя великий Майк Тайсон, Мохаммед Али или Брюс Ли. Тебя нокаутируют в королевстве», — написал Фюри. Бой […]"> Фьюри: Нганну, тебя нокаутируют в королевстве
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Фьюри: Нганну, тебя нокаутируют в королевстве

Сегодня 17:52 189 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/223881d2b5935e74a93321303b142ab162.jpg" /> Фото: Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Ф&rsFC; Нганну накануне боя.

Соответствующее сообщение он написал в твиттере.

«Приятно видеть, как ты усердно тренируешься, вам это понадобится. Неважно, тренирует ли тебя великий Майк Тайсон, Мохаммед Али или Брюс Ли. Тебя нокаутируют в королевстве», — написал Фюри.

Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Нганну тренируется под руководством Майка Тайсона.

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Источник: champion.com.ua

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