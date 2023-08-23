Фьюри: Нганну, тебя нокаутируют в королевстве

189 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/223881d2b5935e74a93321303b142ab162.jpg" /> Фото: Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Ф&rsFC; Нганну накануне боя.

Соответствующее сообщение он написал в твиттере.

«Приятно видеть, как ты усердно тренируешься, вам это понадобится. Неважно, тренирует ли тебя великий Майк Тайсон, Мохаммед Али или Брюс Ли. Тебя нокаутируют в королевстве», — написал Фюри.

Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Нганну тренируется под руководством Майка Тайсона.

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