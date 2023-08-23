Хэй: Дюбуа настроен на лучший результат в карьере

Дэвид Хэй прокомментировал предстоящий бой между Усиком и Дюбуа 149 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Александр Усик

Источник – Чемпион.

Обладатель титула WBA Regular в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) настроен на лучший результат в карьере в бою против чемпионата мира по версиям WBA, WBO и IBF; Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион Дэвид Хэй.

«Я так жду Дюбуа в эту субботу – он готов, терять нечего Учитывая агрессивный план игры Чисоры против величайшего боксера всех времен Усика, 25-летний Дюбуа настроен на лучший результат в карьере.

Столкновение с 40 000 украинских болельщиков в Польше только подогревает огонь. Несмотря на все трудности, игнорирование экспертов и слушание своего тренера, он может сделать невозможное реальностью.

Один уверенный удар Даниэля, по которому была бы четкая и острая комбинация, мог бы вернуть все пояса в тяжелом весе в Великобританию.

Давайте сплотимся вокруг него, одно можно сказать наверняка – будет легче организовать бой за абсолютное чемпионство, если Дюбуа победит, поскольку и он, и Фюри входят в одну промо-команду.

Давайте приготовимся к грохоту», — написал Хэй.