Красюк: Сделаю все, чтобы бой Усика с Фьюри состоялся

Александр Красюк прокомментировал бой Усик — Фьюри 159 Фото — gettyimages #Александр Красюк, #Александр Фьюри Источник — tribuna.com.

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), пообещал сделать все возможное для организации боя своего подопечного с чемпионом WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO).

Об этом рассказал сам промоутер.

«Наша обязанность — провести этот бой. Весь мир хочет увидеть этот поединок. .Не только мы сами или люди, которые занимаются боксом, а весь мир. Люди, ничего не знающие о боксе, хотели бы увидеть бой за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе впервые в эпоху четырех поясов.< /p> Я могу пообещать вам и пообещать всем болельщикам во всем мире, что сделаю все от меня зависящее, чтобы это сражение произошло», — сказал Красюк.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

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