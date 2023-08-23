Промоутер Фьюри не верит в бой с Усиком

Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Александра Красюка о том, что он сделает все возможное, чтобы организовать бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. 290 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Фрэнк Уоррен Источник — tribuna.com.

Организация боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с чемпионом WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) маловероятно.

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Как может произойти бой между Фьюри и Усиком, когда Дюбуа победит? Я думаю, что наш парень побьет чемпиона. Если это произойдет, то Усик исчезнет из виду. Тогда мы увидим, что будет дальше», — сказал Уоррен.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве. Уоррен – промоутер Фюри и Дюбуа

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