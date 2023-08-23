Бокс
Промоутер Фьюри не верит в бой с Усиком
Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Александра Красюка о том, что он сделает все возможное, чтобы организовать бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сегодня 13:10 290 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Фрэнк Уоррен Источник — tribuna.com.
Организация боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с чемпионом WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) маловероятно.
Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.
«Как может произойти бой между Фьюри и Усиком, когда Дюбуа победит? Я думаю, что наш парень побьет чемпиона.
Если это произойдет, то Усик исчезнет из виду. Тогда мы увидим, что будет дальше», — сказал Уоррен.
Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве. Уоррен – промоутер Фюри и Дюбуа
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