Бокс
Усик: Я готовлюсь к каждому сопернику на 117%
Украинец прокомментировал предстоящий бой с Дюбуа Сегодня 18:58 205 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник — Чемпион.
Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) уважает своего следующего соперника — Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).
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Об этом он рассказал накануне боя.
«Я отношусь к каждому сопернику одинаково. Чрезвычайно серьезно. Даниэль — молодой парень. Он знает, как бить, как наносить мощные удары. Я готовлюсь. к каждому сопернику на 117%», — сказал Усик.
Напомним, Баффер будет работать на бою Усик — Дюбуа.
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