Усик: Я готовлюсь к каждому сопернику на 117%

Украинец прокомментировал предстоящий бой с Дюбуа 205 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — Чемпион.

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) уважает своего следующего соперника — Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Об этом он рассказал накануне боя.

«Я отношусь к каждому сопернику одинаково. Чрезвычайно серьезно. Даниэль — молодой парень. Он знает, как бить, как наносить мощные удары. Я готовлюсь. к каждому сопернику на 117%», — сказал Усик.

Напомним, Баффер будет работать на бою Усик — Дюбуа.

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