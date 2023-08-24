Дюбуа: Лучшие дни Усика прошли

Даниэль Дюбуа прокомментировал бой против Александра Усика 233 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – tribuna.com.

Властелин пояса WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) должен избить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я чувствую, что его лучшие дни прошли. Его карьера прошла, он уже заработал денег. Он провел 300 любительских боев. Его лучшие дни. Прошло время, пришло время выйти туда и забрать его пояса.

Пора себя показать.Я молод, и не могу позволить этому старику превзойти себя.Мне 25, ради Бога, понимаете?Я не могу этого Я должен сделать шаг вперед Этот бой позволит мне выйти на новый уровень Неужели я могу позволить этому старику забрать у меня это?

Я не могу быть таким осторожным, как Эй Джей. моментах Джошуа показал проблески того, на что он способен.

Я уверен, что Усик будет осторожно относиться ко мне, как это было с Эй Джеем.Он будет пытаться быть быстрым, боксировать и много двигаться. его, быть готовым просто выйти и обрушить на него все», — сказал Дюбуа.