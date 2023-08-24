Уайлдер назвал точный исход боя Усик — Дюбуа

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой Усик — Дюбуа 7142 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Деонтей Вайлдер Источник — isport.ua.

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика(20-0, 13 КО) сможет досрочно победить обладатель титула WBA Regular Даниеля Дюбуа(19-1, 18 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Уайлдер.

«Я думаю, что Усик победит нокаутом. Мне кажется, что это будет нокаут в восьмом раунде.

Я не считаю, что Дюбуа полностью восстановился после травмы. Но мы не придумываем никаких оправданий. Больше никаких отмазок. Никто не должен оправдываться. Мы просто желаем ему всего лучшего в субботу, когда он попытается завоевать титулы», — сказал Уайлдер.