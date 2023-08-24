Усик: Я благодарен своей команде, семье, жене, стране и украинским солдатам

Боксеры провели битву взглядов 253

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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поблагодарил ВСУ накануне боя с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

< Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я благодарен своей команде, своей семье, своей жене, я люблю тебя, Екатерину, свою страну и украинских солдат, искренне благодарю. Мы делаем много содержательной работы. Мы играем в футбол. Мы танцуем», — сказал Усик.