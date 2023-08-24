Бокс
Усик: Я благодарен своей команде, семье, жене, стране и украинским солдатам
Боксеры провели битву взглядов Сегодня 17:51 253 0< /span> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуо
Джерело .
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поблагодарил ВСУ накануне боя с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).
< Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Я благодарен своей команде, своей семье, своей жене, я люблю тебя, Екатерину, свою страну и украинских солдат, искренне благодарю. Мы делаем много содержательной работы. Мы играем в футбол. Мы танцуем», — сказал Усик.
.@usykaa is such a vibe 🤣
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— Бокс состоится 26 августа во Вроцлаве. Боксеры провели битву взглядов.
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