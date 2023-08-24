Бокс
Усик в футболке Полесье провел открытую тренировку с Дюбуа
Бой состоится 26 августа во Вроцлаве Вчера 22:22 332 0 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
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Источник: champion.com.ua
Бой состоится 26 августа во Вроцлаве Вчера 22:22 332 0 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
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