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Бокс

Усик в футболке Полесье провел открытую тренировку с Дюбуа

Бой состоится 26 августа во Вроцлаве Вчера 22:22 332 0 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

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Источник: champion.com.ua

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