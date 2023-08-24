Усику подарили икону от бойцов ВСУ накануне боя с Дюбуа

222 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221c6e068e0487e911fa9dc50acbbcddcb.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — Чемпион.

Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (20-0, 13 КО) на финальной пресс-конференции накануне боя с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) бойцы ВСУ подарили икону.

Об этом сообщает Top Rank Boxing.

Женщина, передавшая икону, также рассказала Александру пожелания от бойцов.

«Сегодня, 24 числа Когда в Украине День Независимости, военные хотели, чтобы Александр получил этот подарок.По понятным причинам мы знаем, почему они сейчас не могут быть здесь и почему они делегировали мне эту миссию.Александр, тебе это передали ребята, с которыми ты буквально несколько месяцев поэтому был на передовой, в такие тяжелые для них времена, с которыми ты напрямую знаком. солдатам