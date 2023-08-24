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Усику подарили икону от бойцов ВСУ накануне боя с Дюбуа
Сегодня 19:05 222 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221c6e068e0487e911fa9dc50acbbcddcb.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник — Чемпион.
Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (20-0, 13 КО) на финальной пресс-конференции накануне боя с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) бойцы ВСУ подарили икону.
Об этом сообщает Top Rank Boxing.
Женщина, передавшая икону, также рассказала Александру пожелания от бойцов.
«Сегодня, 24 числа Когда в Украине День Независимости, военные хотели, чтобы Александр получил этот подарок.По понятным причинам мы знаем, почему они сейчас не могут быть здесь и почему они делегировали мне эту миссию.Александр, тебе это передали ребята, с которыми ты буквально несколько месяцев поэтому был на передовой, в такие тяжелые для них времена, с которыми ты напрямую знаком. солдатам
Это пограничный пункт Вовкулаки.К ним присоединяются все военные, только победы, ты их заряжаешь своей энергией.Они говорят: «Мы вместе одна команда на пути к победе», — — сказала она. «YouTube видеоплеер» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» allowfullscreen=»allowfullscreen»>Источник: champion.com.ua