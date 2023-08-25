Дюбуа перевесил Усика в преддверии боя

Бой состоится 26 августа 44

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Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель титула WBA Regular Даниэля Дюбуа(19-1, 18 КО) прошли процедуру взвешивания.< /p> Вес Усика составил 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

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