Бокс
Дюбуа перевесил Усика в преддверии боя
Бой состоится 26 августа Сегодня 15:37 44 0< /span> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
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Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель титула WBA Regular Даниэля Дюбуа(19-1, 18 КО) прошли процедуру взвешивания.< /p> Вес Усика составил 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.
Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.
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