Поединки Лапина, Беринчика и других: расписание андеркарда боя Усик – Дюбуа

Украинскому болельщику будет на что посмотреть 254 #Денис Беринчик, #Даниэль Лапин, #Усик — Дюбуа

Источник – Чемпион.

В субботу, 26 августа, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик, будет защищать пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO в поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

Поединок состоится в польском Вроцлаве на 45-тысячном футбольном стадионе Tarczynski Arena.

Кроме Усика, на ринг выйдут еще семь украинских боксеров. Предлагаем вашему вниманию полное расписание андеркарда главного события вечера.

К 17:30. Легкий вес, 4 раунда. Ярослав Харцыз (Украина) — Конрад Чайковский (Польша)

Легкий вес, 4 раунда. — Конрад Чайковский (Польша) К 17:30. Полулегкий вес, 6 раундов. Александр Соломенников (Украина) — Петр Гудель (Польша)

Полулегкий вес, 6 раундов. — Петр Гудель (Польша) 17:30. Первый полусредний вес, 4 раунда. Брайс Миллс (США) — Дамиан Тимош (Польша)

Первый полусредний вес, 4 раунда. Брайс Миллс (США) — Дамиан Тимош (Польша) 17:50. ; Полусредний вес, 8 раундов. Василий Чеботарь (Украина) — Жоэль Жулио (Колумбия)

Полусредний вес, 8 раундов. — Жоэль Жулио (Колумбия) 18:30. < /span> Тяжелый вес, 8 раундов. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан)

19:00. ; Средний вес, 8 раундов. Рафал Вольчецки (Польша) — Роберто Арриаца (Никарагуа)

Средний вес, 8 раундов. Рафал Вольчецки (Польша) — Роберто Арриаца (Никарагуа) 19:40. ; Первый полусредний вес, 4 раунда. Зияд Аль-Майуф (Сауд. Аравия) — Янош Пензеш (Венгрия)

Первый полусредний вес, 4 раунда. Зияд Аль-Майуф (Сауд. Аравия) — Янош Пензеш (Венгрия) 20:00. Полувес вес, 10 раундов. Даниэль Лапин (Украина) — Аро Шварц (Германия)

Полувес вес, 10 раундов. — Аро Шварц (Германия) 21:00. < /span> Средний вес, 8 раундов. Федор Черкашин (Украина) — Анауэль Нгамисенге (Франция)

21:40. < /span> Средний вес, 12 раундов. Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамза Шираз (Великобритания)

22:40. Легкий вес, 12 раундов. Денис Беринчик (Украина) — Энтони Игит (Швеция)

Легкий вес, 12 раундов. — Энтони Игит (Швеция) 23:40. < /span> Легкий вес, 4 раунда. Адам Хамед (Великобритания) — Войцех Грды (Чехия)

Не ранее 00:00. < strong> Тяжелый вес, 12 раундов. АЛЕКСАНДР УСИК (УКРАИНА) — ДАНИЕЛЬ ДЮБУА (БОЛЬШАЯ БРИТАНИЯ)

Время указано киевское, ориентировочное.

За всеми событиями вечера можно будет следить в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, накануне боя Усику подарили икону от бойцов ВСУ.

Усик — Дубуа: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира