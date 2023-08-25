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Поединки Лапина, Беринчика и других: расписание андеркарда боя Усик – Дюбуа
Украинскому болельщику будет на что посмотреть Сегодня 21:38 254 0 #Денис Беринчик, #Даниэль Лапин, #Усик — Дюбуа
Источник – Чемпион.
В субботу, 26 августа, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик, будет защищать пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO в поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.
Поединок состоится в польском Вроцлаве на 45-тысячном футбольном стадионе Tarczynski Arena.
Кроме Усика, на ринг выйдут еще семь украинских боксеров. Предлагаем вашему вниманию полное расписание андеркарда главного события вечера.
- К 17:30. Легкий вес, 4 раунда.Ярослав Харцыз (Украина) — Конрад Чайковский (Польша)
- К 17:30. Полулегкий вес, 6 раундов. Александр Соломенников (Украина)— Петр Гудель (Польша)
- 17:30. Первый полусредний вес, 4 раунда. Брайс Миллс (США) — Дамиан Тимош (Польша)
- 17:50.  ;Полусредний вес, 8 раундов. Василий Чеботарь (Украина) — Жоэль Жулио (Колумбия)
- 18:30.< /span> Тяжелый вес, 8 раундов. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан)
- 19:00.  ;Средний вес, 8 раундов. Рафал Вольчецки (Польша) — Роберто Арриаца (Никарагуа)
- 19:40.  ;Первый полусредний вес, 4 раунда. Зияд Аль-Майуф (Сауд. Аравия) — Янош Пензеш (Венгрия)
- 20:00. Полувес вес, 10 раундов. Даниэль Лапин (Украина) — Аро Шварц (Германия)
- 21:00.< /span> Средний вес, 8 раундов. Федор Черкашин (Украина) — Анауэль Нгамисенге (Франция)
- 21:40.< /span> Средний вес, 12 раундов. Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамза Шираз (Великобритания)
- 22:40. Легкий вес, 12 раундов. Денис Беринчик (Украина) — Энтони Игит (Швеция)
- 23:40.< /span> Легкий вес, 4 раунда. Адам Хамед (Великобритания) — Войцех Грды (Чехия)
- Не ранее 00:00.< strong> Тяжелый вес, 12 раундов. АЛЕКСАНДР УСИК (УКРАИНА) — ДАНИЕЛЬ ДЮБУА (БОЛЬШАЯ БРИТАНИЯ)
Время указано киевское, ориентировочное.
За всеми событиями вечера можно будет следить в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO.
Напомним, накануне боя Усику подарили икону от бойцов ВСУ.
Усик — Дубуа: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира