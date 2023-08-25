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Руденко: Я остановлю Андерсона

Андрей Руденко прокомментировал бой против Джареда Андерсона Сегодня 09:39 81 0 #Андерсон, #Андрей Руденко

Источник – fightnews.com.

Украинский боксер сверхтяжелого веса Андрей Руденко (35-6, 21 КО) готов к бою с американцем Джаредом Андерсоном (15-0-0, 14 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Я знаю, что мой соперник – один из лучших перспективных тяжеловесов на сегодняшний день. В эту субботу на ринге я покажу, какие у меня планы. Я его остановлю», – сказал Руденко.

Ранее Top Rank объявил о бое Руденко и Андерсона.

Источник: champion.com.ua

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