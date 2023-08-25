Усик: Я считаю себя андердогом

Александр Усик прокомментировал бой против Даниэля Дюбуа 399 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) считает себя аутсайдером в бою против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

< Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Конечно, Дюбуа – опасный соперник. Он молод, это возможность для Даниэля. Я не думаю: «Эй, это молодой парень, а я чемпион мира». Нет, в каждом своем тренировочном лагере я готовлюсь на 100%, даже не на 100, а на 200, 300%.

Я не думаю, что это легкое сражение. Нет, оно нелегкое. считаю себя андердогом. Для меня это мотивация.

Когда я бегу на гору, думаю, что могу это сделать. Это каждый раз мотивирует меня, когда я плаваю в бассейне, работаю с мешком и провожу спарринги», — сказал Усик.