Усик вышел на взвешивание с флагом «Крепость Бахмут»

Усик и Дюбуа провели официальное взвешивание 396 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) провели официальное взвешивание.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Усик на сцене развернул флаг с надписью «Фортеця Бахмут. Соленая Земля. Железные люди».

Бой состоится завтра, 26 августа, во Вроцлаве.

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