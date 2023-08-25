Зозуля: Будет победа Усика, возможно, в четвертом раунде

Роман Зозуля прокомментировал бой Усик — Дюбуа 475 #Роман Зозуля, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

«article__source»> Источник — Tribuna.com.

Украинский футболист Роман Зозуля дал прогноз на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Об этом сообщает Tribuna.com

«Конечно победа Александра, мы болеем и верим в него. Только победа. Думаю, что будет победа, возможно, в четвертом раунде .Вчера с ним немного пообщались. Саня, как Саня – всегда положительный, всегда настроен на бой, поэтому все будет хорошо», — сказал Зозуля.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка.

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