Бокс
Зозуля: Будет победа Усика, возможно, в четвертом раунде
Роман Зозуля прокомментировал бой Усик — Дюбуа Сегодня 19:37 475 #Роман Зозуля, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
«article__source»> Источник — Tribuna.com.
Украинский футболист Роман Зозуля дал прогноз на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).
Об этом сообщает Tribuna.com
«Конечно победа Александра, мы болеем и верим в него. Только победа. Думаю, что будет победа, возможно, в четвертом раунде .Вчера с ним немного пообщались. Саня, как Саня – всегда положительный, всегда настроен на бой, поэтому все будет хорошо», — сказал Зозуля.
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