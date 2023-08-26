Лапин в 6 раунде нокаутировал Шварца и получил вакантный титул IBO Continental в полутяжелом весе.

393 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2283defdfaf8709f8e6d1d77306d37ffc2.jpg" /> #Даниэль Лапин

Источник — Чемпион.

Украинец Даниэль Лапин (8-0-0, 1 КО) победил немца Аро Шварца (20-7-1, 13 КО) в поединке за вакантный пояс IBO Continental в полутяжелом весе.

< В конце шестого раунда после мощной атаки и нокдауна немецкого боксера, угол Шварца выбросил в ринг белое полотенце. Для Лапина это 8 победа в профи ринге.

Бой состоялся в ;андеркарте главного события вечера — чемпионского поединка между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

Наш сайт ведет текстовый онлайн боксерский вечер во Вроцлаве. Прямая трансляция Усик-Дюбуа — ЗДЕСЬ.

Раньше непобедимый Василий Чеботарь одержал свою 14 победу в профессиональном боксе.