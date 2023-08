Источник — Чемпион. Василий Чеботарь (14-0, 6 КО) досрочно победил Джоэля Хулио (39-18, 33 КО) в андеркарде боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Чеботарь нокаутировал соперника в шестом раунде. Для Василия это шестая досрочная победа в профессиональной карьере. Vasile Cebotari throws his punches and it's a knockout! 🔥 […]" /> Источник — Чемпион. Василий Чеботарь (14-0, 6 КО) досрочно победил Джоэля Хулио (39-18, 33 КО) в андеркарде боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Чеботарь нокаутировал соперника в шестом раунде. Для Василия это шестая досрочная победа в профессиональной карьере. Vasile Cebotari throws his punches and it's a knockout! 🔥 […]">

Сапожник досрочно победил Хулио в андеркарде боя Усик - Дюбуа