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Шелестюк попытался предсказать точный исход боя Усик – Дюбуа

Тарас Шелестюк прокомментировал бой Усик — Дюбуа Вчера 13:55 405 #Александр Усик, #Тарас Шелестюк, #Даниэль Дюбуа < "article__source"> Источник – Чемпион.

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF  Александр Усик  (20-0, 13 КО) сможет досрочно победить обладатель титула WBA Regular Даниэля Дюбуа(19-1, 18 КО).

Об этом рассказал украинский боксер Тарас Шелестюк

«Мой прогноз, что это будет легкое сражение для Сани Усика, он сделает шоу и завершит поединок нокаутом после 6-го раунда, не раньше, потому что надо дать зрителям шоу и Усик сможет это сделать», — отметил Шелестюк.

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Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

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Источник: champion.com.ua

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