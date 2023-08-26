Уоррен: Дюбуа должен командовать в поединке с Усиком

Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик — Дюбуа 317 #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Дюбуа

Источник — tribuna.com.

Повелитель пояса WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) должен командовать в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).< /p>

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Даниэль должен действовать лучше, чем Чисора и Джошуа. Он должен командовать в бою. Соблюдать джеб и искать время для силовых ударов. Думаю, что он может это сделать.

Актуально: Уайлдер назвал точный результат боя Усик — Дюбуа< Я точно вижу, как надо действовать против Усика, Джошуа этого не делал, когда вы видите большего парня, то ожидаете, что он в бою с таким бойцом, как Александр, будет навязчивее. действовал. Вот что должен делать Дюбуа", - сказал Уоррен.