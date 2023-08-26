Бокс
Уоррен: Дюбуа должен командовать в поединке с Усиком
Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик — Дюбуа Вчера 15:10 317 0 #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Дюбуа
Источник — tribuna.com.
Повелитель пояса WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) должен командовать в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).< /p>
Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.
«Даниэль должен действовать лучше, чем Чисора и Джошуа. Он должен командовать в бою. Соблюдать джеб и искать время для силовых ударов. Думаю, что он может это сделать.
Актуально: Уайлдер назвал точный результат боя Усик — Дюбуа< Я точно вижу, как надо действовать против Усика, Джошуа этого не делал, когда вы видите большего парня, то ожидаете, что он в бою с таким бойцом, как Александр, будет навязчивее. действовал. Вот что должен делать Дюбуа", - сказал Уоррен.
Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.
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